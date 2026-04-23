Kumluca'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İlk etkinlik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Daha sonra Atatürk Stadı'nda devam eden kutlamalara, Kaymakam Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Çağatay Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Erkan Özgür, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir yaptı.

Öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli müzikli gösterilerin ardından dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.