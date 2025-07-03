Kumluca Belediyesi Temmuz Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Kumluca Belediyesi Temmuz Meclis Toplantısı Gerçekleşti
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Kumluca Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıda alınan kararların ilçeye hayırlı olması dile getirildi ve gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.

Kumluca Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı, belediye başkanı Mesut Avcıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye meclis salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Avcıoğlu, Temmuz ayı olağan meclis toplantısında alınacak olan kararların ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Daha sonra toplantıda görüşülen tüm gündem maddeleri ve teklifler meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
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