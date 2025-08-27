Kumluca Belediyesi'nden Yayla Yollarına Bakım ve Onarım

Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün yayla yollarında bakım ve onarım çalışması başlattığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, yaz aylarında vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan Gölcük ve Kuzca Mahallelerine bağlı yayla yollarında bakım, onarım ve altyapı çalışması yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, vatandaşlara konforlu bir ulaşım sağlamak adına yayla yollarında bakım ve onarım çalışması yaptıklarını söyledi.

Yayla yollarının kış aylarında da ulaşımının kesilmemesi için bakımlı olması gerektiğini ifade eden Avcıoğlu, hem yaz hem de kış aylarında yolların açık olması için alt yapı çalışmaları yaptıklarını kaydetti.