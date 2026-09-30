Haberler

KÜME'nin Tecrübe sergisi Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te yerini aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KÜME'nin Tecrübe sergisi Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te yerini aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen festivalde, KÜME'nin hazırladığı "Tecrübe" sergisi ziyaretçilerle buluştu. Vakıf yönetim kurulu üyesi Dr. Nihal Fırat Özdemir, serginin insanın bilme yolculuğunu sunduğunu söyledi.

Şanlıurfa'da kapılarını açan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Kültür Medeniyet Vakfı (KÜME) tarafından hazırlanan "Tecrübe" sergisi, ziyaretçiyle buluştu.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festivalde KÜME Vakfı "Tecrübe" sergisini ziyaretçilerle buluşturdu.

Vakfın yönetim kurulu üyesi Dr. Nihal Fırat Özdemir, AA muhabirine, serginin insanlığın hallerini bir arada sunduğunu söyledi.

TEKNOFEST'in önemine değinen Özdemir, "Gençler bu alanda fikirlerini, projelerini ortaya koyuyor. Biz de istedik ki geçmişi de bu ilmeğe bağlayalım. Biz geçmişte nasıldık? Kendimize bir ayna tutalım. Nasıl düşünüyorduk? Neyi başardık, neyi başarmadık? Nasıl bir yol izledik? Bunları da sunalım ve bu alanda hepsi bir arada bulunsun istedik. Kültür Medeniyet Vakfı bu amaçla tecrübe sergisini ortaya koydu." diye konuştu.

Mezopotamya topraklarının bilim ve düşünce ışığının yükseldiği yerler olduğunu ifade eden Özdemir, sergiye ilişkin şunları kaydetti:

"Bu sergi insanın aslında bilme yolculuğu. Nasıl bildik, nereden başladık? Bu yolculukta ilk başta karşımıza dünyayı merak etmek, doğayı merak etmek çıkıyor ve bu merakın karşılığında neler ürettik? Yani aslında neyi tecrübe ettik, neyi gözlemledik, deneyimledik, neyi bilgi olarak depoladık ve nesilden nesile aktardık. Hangi bilgileri de alete dönüştürdük? Bu sergiyi gezdiğinizde bunun bazı kilometre taşlarını göreceksiniz. Mesela bir tekerleği göreceksiniz, bir usturlabı göreceksiniz, bir halı dokuma tezgahını göreceksiniz ve halı dokuma tezgahından kodlamaya nasıl geçiş yapılır bunun hayalini kuracaksınız baktığınız örneklerle. Yani burası hem aslında müşahede hem de deneyim alanı."

Kaynak: AA
Bu haber 65 sitede yayınlandı.
Bir kötü haber daha! Türkiye 31. sıraya düştü

Korkulan oldu! A Milli Takım'da deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, düğmeye basıldı! DDK'dan ilk mesaj

Erdoğan talimatı verdi, düğmeye basıldı! Fonlar için ilk mesaj
Fenerbahçe'den alkışlanacak Karabağ kararı! Tüm gelir bağışlanacak

Fenerbahçe'den alkışlanacak Karabağ kararı!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Raphinha Galatasaray maçında oynayacak mı? Açıklama geldi

Galatasaray maçında oynayacak mı? İşte yanıtı
Sahalarda görülmemiş olay! Formayı çıkarınca tur atlayanı kura belirledi

Eşi benzeri görülmemiş olay! Herkesin ağzı açık kaldı
Belçika maçı öncesi şok! Orkun Kökçü kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'ın yıldızı kadrodan çıkarıldı!
UEFA, kulüplere tam 31,5 milyon euro dağıtacak

Haber yolladılar! Tamı tamına 31,5 milyon avro dağıtacaklar

180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe! Son anda engellendi

"Kaçırıldı" denilen uçak için korkunç iddia
Yıllar onu bambaşka biri yaptı! Şarkıcı Zara'nın son halini görenler tanıyamıyor

Ünlü türkücünün inanılmaz değişimi! Fotoğrafa bakınca tanımak imkansız
Yeraltı'nın 2. sezon tarihi belli oldu! Yeni fragman seyirciyi kızdırdı

Yeraltı'nın yeni sezon fragmanı geldi! Seyircinin tepkisi Bozo'ya