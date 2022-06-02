Kumburgaz'daki kazada ölen 2 öğrenci son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

Kumburgaz'daki kazada ölen 2 öğrenci son yolculuğuna uğurlandı BÜYÜKÇEKMECE Kumburgaz'da otomobilin durağa girmesi sonucu ölen Mehmet Alp Güney (14) ve Oğuzhan Kolver (15) toprağa verildi. BÜYÜKÇEKMECE Kumburgaz'da otomobilin durağa girmesi sonucu ölen Mehmet Alp Güney (14) ve Oğuzhan Kolver (15) toprağa verildi. Büyükçekmece Kumburgaz D-100 karayolunda dün meydana gelen kazada 09 HK 225 plakalı otomobil, yol kenarındaki durakta bekleyenlere çarpmıştı. Feci kazada Oğuzhan Kolver (15), Mehmet Alp Güney (14), Murtaza Mardani (15) hayatını kaybetti. 8 yıldır amatör takımda futbol oynayan sporcu Mehmet Alp Güney için Büyükçekmece Kuba Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Güney'in sevenleri ve takım arkadaşları katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Güney'in cenazesi, defnedilmek üzere Ordu'ya gönderildi. "OTURDUĞU YERDE NEŞE KAYNAĞI OLURDU" Üstünspor'da Güney'in 8 yıldır antrenörlüğünü yapan Murat Zeren, "Evladımız gibiydi. Beraber yaklaşık 40 turnuvaya gittik. Hepsinin yeri geldi burnunu sildim, ayakkabılarını bağladım. Elimizde büyüdü, bizim çocuğumuz gibiydi. Alp, efendi ve enerjik biriydi. Biz hala kendisinin şaka yaptığına inanıyoruz. Bize hala 'Ben buradayım. Bir yere gitmedim' diyecek gibi geliyor. Çok enerjikti. Yedek kaldığı zaman normalde biri üzülür. O oturduğu yerde neşe kaynağı olurdu. Arkadaşlığı müthiş biriydi. 8 yıldır hem öğretmenliğini yaptım hem de takım sporlarına adapte ettik. Diyebilecek bir şeyimiz yok" dedi. OĞUZHAN'IN CENAZESİNDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU Aynı kazada ölen Oğuzhan Kolver(15) ise Büyükçekmece Batıköy Pirireis Camii'nde öğlen namazı vaktinde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Oğuzhan Kolver'in cenazesine yakınları ve çok sayıda Fethi Gemuhluoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi katıldı. Liseden arkadaşları cenazede gözyaşlarını tutamadı, Oğuzhan Kolver'in yakınları naaşı başında ağıt yaktı. Kılınan cenaze namazının ardından Oğuzhan Kolver'in tabutu, Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'na defnedilmek üzere götürüldü. "BEN DE NORMALDE O DURAKTAN BİNİYORDUM" Fethi Gemuhluoğlu Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Onur Turan, "Orada zaten çok kaza oluyor. Durak zaten çok kalabalık. çok iyi biriydi. Kimseye zararı yoktu, sessiz sakindi. Herkes şok içinde. Ben de normalde o duraktan biniyordum. O günlük diğer duraktan bineyim demiştim. 3 okulun da öğrencileri o durağı kullanıyor. Kaza da tam okul çıkış saatinde oldu. Arada sohbet muhabbet ederdik Oğuzhan'la, çok iyi biriydi" dedi. - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Güncel Büyükçekmece Mehmet Alp Kumburgaz Güncel Haberler

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