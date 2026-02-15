Giresun'da doğa tutkunları Kümbet Yaylası'ndaki kar festivalinde bir araya geldi

Giresun'un Dereli ilçesindeki 1700 rakımlı Kümbet Yaylası'nda kar festivali gerçekleştirildi.

Yaylanın Koçkayası mevkisinde bir otel işletmesince düzenlenen festivalde, halk oyunları gösterileri sergilendi. Yöresel türküler eşliğinde horon oynayan katılımcılar, keyifli anlar yaşadı.

Bazı katılımcılar kızaklar eşliğinde kayarak, çocuklarıyla hoş vakit geçirdi.

Festivalde katılımcılara yöresel lezzetlerden karalahana çorbası ikram edildi.

Giresun Doğa Sporları Kulübü'nce (GİDOSK) kamp kurulan festivalde, doğa tutkunları da kış kampı deneyimi yaşadı.

Dereli Kaymakamı Mustafa Gövercin, AA muhabirine, Kümbet Yaylası'nın kış turizmi potansiyeli açısından da bölgenin önemli yerlerinden olduğunu söyledi.

Festival gibi organizasyonların birlik ve beraberliğin pekişmesinin yanı sıra turizm ile ilçe ekonomisine de katkı sağladığını belirten Gövercin, organizasyonda emeği geçenlere ve katılım sağlayanlara teşekkür etti.

Otel Müdürü Durmuş Coşkun ise bölgenin kış turizmini daha fazla ön plana çıkarmak için festivali düzenlediklerini dile getirerek, festivale 3 binden fazla kişinin katıldığını ifade etti.

GİDOSK Başkanı Ahmet Kılıç da gece katılımcılarla kış konaklaması ve eğitimi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün 33 katılımcıyla geldik. Çoğunun ilk kış kampı tecrübesi oldu. Kış şartlarında çadırda konaklamayı ilk kez burada tecrübe ettiler. Hem teknik anlamda kendilerini geliştirdiler hem de eğlenceye katıldılar." dedi.

Festivale katılanlardan Ebru Azaklıoğlu ise İzmirli olması dolayısıyla karın kendisine farklı bir keyif verdiğini ifade ederek, "Ben bu festivale üçüncü kez katılıyorum. Her sene eğlence daha da artıyor. Burada kızaklarla kaymak, sıcak bir çorba içmek ve horon tepmek çok eğlenceli." diye konuştu.

Doğa sporcusu Tarık Baba ise Kümbet Yaylası'nın görsel olarak doğa harikası bir yer olduğunu kaydetti.