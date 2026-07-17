Futbolda bahis şikesi operasyonu: 19 yönetici hakkında işlem

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bahis platformu verileri ile MASAK analizleri değerlendirmesi sonucu Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerine yönelik olarak 19 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığı ile güçlü bir koordinasyon içerisinde yasadışı bahis, sporda şiddet, bahis şikesi ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini bildirdi.

Futbolun; adalet, emek ve alın teriyle anılması, sahada verilen mücadelenin hiçbir şaibe gölgesinde kalmamasını temel ilke olarak benimsediklerini vurgulayan Gürlek, bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet, bahis şikesi ve yasadışı bahis iddialarına ilişkin önemli tespitlere ulaşıldığını bildirdi.

Bu kapsamda gerçekleştirilen soruşturmaya ilişkin bilgi veren Gürlek, şöyle devam etti:

"2020-2026 yıllarına ait bahis platformu verileri ile MASAK analizleri birlikte değerlendirilmiş, Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin, bahis hareketlerine ilişkin önemli bulgular elde edilmiş, 19 şüpheli hakkında bugün İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamlı soruşturmayı büyük bir hassasiyetle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları başarıyla icra eden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum."

Bakan Gürlek, temiz futbolun tesisi, sporun güvenilirliğinin korunması ve milletin vicdanını yaralayan hadiselerin aydınlatılması için adli süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü kaydederek, "Sporun ruhunu zedeleyen, futbolun güvenilirliğine gölge düşüren her türlü şaibeli yapı, ilişki ve eylemin üzerine kararlılıkla gidilecektir." ifadelerini kullandı.