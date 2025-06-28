Kulu'da Toprağa Verilen Cenaze Otopsi İçin Mezardan Çıkarıldı
Konya'nın Kulu ilçesinde 14 gün önce toprağa verilen H.G'nin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi amacıyla mezardan çıkarılarak Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Otopsinin ardından cenaze yeniden defnedildi.
Konya'nın Kulu ilçesinde toprağa verilen kişinin mezarı otopsi için açılarak, cenazesi adli tıpa gönderildi.
Ankara'da hayatını kaybeden H.G'nin (70) cenazesi, 14 gün önce Kulu Cumhuriyet Kabristanlığı'nda toprağa verildi.
Savcılığa yapılan şikayet üzerine ölüm nedeninin belirlenebilmesi için mezardan çıkarılan H.G'nin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Otopsi sonrası H.G'nin cenazesinin yeniden defnedildiği öğrenildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel