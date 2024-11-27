Kulu'da Etkili Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle Ankara-Konya kara yolunda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücüler zor anlar yaşarken, Karayolları ekipleri bölgede buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Ankara-Konya kara yolu Kulu kavşağında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Şehirler arası yolda sürücüler de zor anlar yaşadı.
Ayrıca bölgede Karayolları ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına devam etti.