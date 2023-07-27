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Kulu'da çiftlik yangınında 33 büyükbaş hayvan öldü

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Konya'nın Kulu ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında saman balyaları alev alarak ahıra sıçradı. Yangında 33 büyükbaş hayvan hayatını kaybederken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

KONYA'nın Kulu ilçesinde çiflikte saman balyalarının alev alması sonucu ahırdaki 170 büyükbaştan 33'ü öldü.

Yangın, öğleden sonra Uzunkuyu Mahallesi'nde, Ercan E.'ye ait çiftlikte meydana geldi. Çiftlikteki saman balyaları henüz bilinmeyen nedenle alev alırken, yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek bitişikteki ahıra da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekiler ahırdaki  zincirle bağlı olan 170 büyükbaştan 137'sini kurtarırken, alevlerin arasında kalan 33 büyükbaş ise öldü. Alevler ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü.Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yılmaz - Güncel

İtfaiye Kulu Güncel Haberler

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