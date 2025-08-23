Kültürel Miras Ölçmeleri Çalıştayı Polatlı'da Gerçekleştirilecek

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasınca (TMMOB HKMO) 5-6 Eylül tarihlerinde "Kültürel Miras Ölçmeleri Çalıştayı" gerçekleştirilecek.

HKMO Ankara Şubesi yürütücülüğünde ve Polatlı Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek çalıştayda, güncel ölçme teknolojileri, belgeleme süreçleri, arsa ve arazi yönetimi, dijital arşivleme, koruma ve restorasyon uygulamaları gibi konular tartışılacak.

HKMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Emre Özcan, yaptığı açıklamada, 2024'te başlatılan Gordion Dijital İkiz Projesi kapsamında yürüttükleri saha çalışmalarında daha önce tespit edilemeyen yeni sonuçlar elde ettiklerini, bunları çalıştayda paylaşacaklarını belirtti.

Özcan, "Yeni keşifler yaptık. Bu yeni veriler, Gordion, Frig Medeniyeti ve Sakarya Zaferi'ne yeni bilgiler ekleyecek. Şehrimizin bilinen tarihine önemli katkılar sunacak." ifadesini kullandı.

Polatlı Belediyesi 13 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek çalıştayda konunun uzmanları, akademisyenler, kamu kurum temsilcileri ve STO üyeleri görüşlerini paylaşacak.

Çubuk'ta 2025 yılı ikinci muhtarlar toplantısı yapıldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 2025 yılının ikinci muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı temsilcisi Murat Dirican, kamu kurumlarının ilçe müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda ilçenin genel sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

Kaymakam Bakır, yaptığı konuşmada Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına verilen desteğin öneminden bahsetti.

Bakır, orman ve anız yangınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, TÜİK'in tarım sayımı çalışmaları, kaçak su kuyularının önlenmesi ve hobi bahçeleriyle ilgili alınacak önlemlere değindi.

Belediye Başkanı Demirbaş da ilçenin ortak sorunlarının birim amirleriyle koordineli çözüleceğini kaydetti.

Demirbaş, '4-7 Eylül tarihlerinde 17'ncisi düzenlenecek Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali'nin hazırlıklarının sürdüğünü aktardı.

İlçede devam eden çalışmalar ve yeni projeler hakkında da bilgi veren Demirbaş, Türk Kızılay tarafından ilçede kurulan kan plazma tesisinin ruhsat sürecinin tamamlandığını, ayrıca Çubuk'a yeni spor tesisi ve kamp merkezi kazandırılacağını bildirdi.

Toplantı, mahalle muhtarlarının talep ve önerilerini dile getirmesiyle sona erdi.