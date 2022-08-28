Kültürel aktivistler, Trablus'a ücretsiz tiyatro ve sinema getirdi
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Kültürel aktivistler, krizlerle boğuşan Lübnan'ın en büyük şehirlerinden biri olan Trablus'a ücretsiz tiyatro ve sinema getirdi.
Kültürel aktivistler, krizlerle boğuşan Lübnan'ın en büyük şehirlerinden biri olan Trablus'a ücretsiz tiyatro ve sinema getirdi. Trablus Uluslararası Tiyatro Festivali, "Cinema Amber"in 28 yıl sonra yeniden açılmasıyla, çok sayıda etkinliği sanatseverlerle buluşturacak.
Kaynak: AA / Ahmed Said - Güncel