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Kültür Yolu Festivali'nde Afrika kahveleri Mehmet Yalçınkaya ev sahipliğinde sunuldu

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Kültür Yolu Festivali'nde Afrika kahveleri Mehmet Yalçınkaya ev sahipliğinde sunuldu
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Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneğindeki etkinlikte Afrika kahveleri davetlilere sunuldu. Mehmet Yalçınkaya'nın ev sahipliğindeki etkinlikte gastronomi isimleri buluştu; Deniz Yıldız kahvenin tarihini ve Anadolu yolculuğunu anlattı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneğinde düzenlenen etkinlikte farklı Afrika ülkelerine özgü kahveler tanıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen ve MasterChef jüri üyesi şef Mehmet Yalçınkaya'nın ev sahipliğindeki etkinlikte, gastronomi dünyasının önde gelen isimleri bir araya geldi.

Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneğinde düzenlenen etkinliğe, şefler Rafet İnce, Gökhan Aksoy, Kemal Can Yurttaş ve Sezai Ömer Aydoğan, yemek kültürü yazarı Aylin Öney Tan, akademisyen şef Asuman Kerkez, Tarım, Gıda ve Mutfak Kültürü Araştırmacısı Kübra Yüzüncüyıl ile Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suna Timur Ağıldere'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik kapsamında, Uganda, Kenya, Ruanda, Kamerun ve Etiyopya'dan getirilen kahveler davetlilerin beğenisine sunuldu.

Kahve üzerine uzmanlaşan Deniz Yıldız da katılımcılara kahvenin tarihini ve Anadolu topraklarına uzanan yolculuğunu anlattı.

Kaynak: AA
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