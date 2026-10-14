Kültür ve Turizm Bakanlığı, sanatçı Alpay Nazikioğlu'nun vefatını duyurdu

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(ANKARA) - Türk pop müziği sanatçısı Alpay Nazikioğlu hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, sanatçının vefatını duyurarak ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sanatçı Alpay Nazikioğlu'nun hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Unutulmaz şarkılarıyla hafızalarımızda, kendine özgü yorumuyla gönüllerimizde iz bırakan Türk pop müziğinin usta sanatçısı Alpay Nazikioğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik.

Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz."

ALPAY NAZİKİOĞLU KİMDİR?

Alpay Nazikioğlu, 1935 yılında Ankara'da doğdu. Müzik kariyerine 1960'lı yıllarda başlayan sanatçı, "Fabrika Kızı", " Eylül'de Gel" ve "Kara Tren" gibi şarkılarla tanındı. Fransızca ve İtalyanca şarkıların Türkçe uyarlamalarını da seslendiren Alpay, uzun yıllar Türk pop müziğinde yorumcu, söz yazarı ve besteci olarak çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: ANKA