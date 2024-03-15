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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İbradı'da vatandaşlarla iftar programında buluştu

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, memleketi Antalya'nın İbradı ilçesinde vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi. Ersoy, ramazan ayının maneviyatının herkesi sarıp sarmalarken, muhabbeti, sıcaklığı, kardeşhane bağları daha da güçlendirdiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, memleketi Antalya'nın İbradı ilçesinde vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.

???????Ersoy, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının maneviyatının herkesi sarıp sarmalarken, muhabbeti, sıcaklığı, kardeşhane bağları daha da güçlendirdiğini söyledi.

Bu yıl ramazan ayı içinde seçimlerin de yaşanacağını anımsatan Ersoy, "Seçimler, milletin teveccühünü kazanmada bir yarıştır. Gönüllere dokunabilmede, hizmet ve eseri yaygınlaştırmada bir yarıştır. Allah'a şükür ülke genelinde de Antalya'da da partiler, adaylar centilmence yarışıyor." diye konuştu.

İbradı'da Hatice Sekmen'in belediye başkanlık için aday gösterildiğini belirten Ersoy, Sekmen'in projelerini ve planlarını yakından takip ettiğini belirtti.

İbradılılar ile Sekmen arasında da güzel bir iletişim olduğunu dile getiren Ersoy, "31 Mart'ta Hatice Sekmen, inşallah mührü alacak ve hizmet, eser belediyeciliği start alacak. İnşallah Antalya Büyükşehir'de Hakan Tütüncü başkanımız, Bakanlık olarak biz, İbradı'nın hak ettiği yere ulaşması için her zaman destek olacağız." diye konuştu.

Bakan Ersoy, iftar sonrası vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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