Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile ünlüler longoz ormanını gezdi - Haberler

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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile ünlüler longoz ormanını gezdi

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile ünlüler longoz ormanını gezdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile bazı sanatçı ve oyuncular, Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde tarihi ve turistlik yerleri ziyaret etti.

KIRKLARELİ (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile bazı sanatçı ve oyuncular, Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde tarihi ve turistlik yerleri ziyaret etti.

"Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz Projesi" kapsamında Merve Özbey, Özge Borak, Şafak Sezer, Safiye Avcı Çakmak ve İbrahim Kendirci ile kente gelen Ersoy'u, Kırklareli Valisi Osman Bilgin ile eşi İlknur Bilgin karşıladı.

Daha sonra Ersoy ve beraberindekiler Türkiye'nin ve Avrupa'nın kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longoz ormanı ile Fatih Dökümhanesi'ni gezdi.

Gezide İlknur Bilgin ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, kentin tarihi ve turizmiyle ilgili bilgi verdi.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Mehmet Nuri Ersoy, Merve Özbey, Özge Borak, Kırklareli, Güncel, Haberler

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