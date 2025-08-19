Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u Andı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden tarih profesörü ve bürokrat Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u vefatının 6. yılında andı.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bilime, tarihe ve kültüre ömrünü adayan çok kıymetli mesai arkadaşım ve dostum Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u vefatının 6. yıl dönümünde rahmetle ve özlemle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Hocamızın Ahlat ve Malazgirt'te gençlerle yürüttüğü çalışmalar gençliğe ve kültürümüze olan bağlılığının en güçlü göstergesiydi. Onun yokluğu hepimiz için büyük bir kayıp. Devlet adamlığı, akademisyen kimliği ve özellikle de gençlere adanmış yüreğiyle değerli hocamızı asla unutmayacağız. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."