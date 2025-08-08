Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Düzce'de

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Düzce'de Konuralp Antik Tiyatrosu'nu ziyaret etti ve valilikte Düzce Valisi ile görüştü.

BAKAN ERSOY, DÜZCE'DE

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bartın ve Zonguldak programlarının ardından Düzce'ye geçti. Bakan Ersoy'u, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve protokol üyeleri karşıladı. Bakan Ersoy, beraberindeki heyetle birlikte Konuralp Antik Tiyatrosu'nu gezerek yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Kazı çalışmaları yapan görevlilerle hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Ersoy, daha sonra Düzce Valiliği'ne geçerek Düzce Valisi Selçuk Aslan'la görüştükten sonra kentten ayrıldı.

Haber-Kamera: Musa KESKİN/ DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
