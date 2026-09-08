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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Antalya'daki orman yangınlarına ilişkin paylaşım

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın farklı noktalarındaki orman yangınlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın farklı noktalarındaki orman yangınlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınlarına yönelik müdahalelerin, ilgili tüm kurumların koordinasyonuyla havadan ve karadan sürdürüldüğünü belirtti.

Yangınların en kısa sürede kontrol altına alınması için devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Biz de gelişmeleri ilk andan itibaren yakından takip ediyoruz. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, büyük bir gayretle görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Allah Antalya'mızı ve ülkemizi her türlü afetten korusun."

Kaynak: AA
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