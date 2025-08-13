Bakan Ersoy'dan Cudi Dağı'nda İnceleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cudi Dağı Sefine bölgesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Ersoy, beraberinde Vali Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Celal Baz ile Hz. Nuh'un gemisinin indiğine inanılan Cudi Dağı Sefine bölgesinde Şırnak Belediyesi Gençlik Merkezi erbane ekibince karşılandı.

Bölgede incelemelerde bulunan Ersoy'a, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İbrahim Baz bilgi verdi.

Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'ndeki askerleri de ziyaret eden Ersoy, onlara görevlerinde başarılar diledi.

Daha sonra Cizre ilçesine geçen Ersoy ve beraberindekiler, Cizre Müzesi'ni gezdi, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ve Müze Müdürü Cüneyt Munis'ten bilgi aldı.