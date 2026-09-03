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Depremde Hasar Alan Adıyaman'daki Camiler ve Türbe Açıldı

Depremde Hasar Alan Adıyaman'daki Camiler ve Türbe Açıldı
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, restorasyonu tamamlanan Musalla ve Besni Kurşunlu Camileri ile Abuzer Gaffari Türbesi'nin açılışını yaptı; yıl sonuna kadar deprem bölgesindeki yapıların çoğunun tamamlanacağını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adıyaman'da depremlerde hasar alan ve restorasyonu tamamlanan 2 cami ile türbenin açılışını gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan ve restorasyonu tamamlanan Musalla Camisi ve Besni Kurşunlu Camisi ile Abuzer Gaffari Türbesi için Musalla Camisi'nde tören düzenlendi.

Bakan Ersoy, burada yaptığı konuşmada, asrın felaketinden hemen sonra devletin ayağa kaldırma operasyonu başlattığını söyledi.

Bakanlığın da bağlı kurumlarıyla tam kapasiteyle ayağa kaldırma çalışmaları başlattığını ifade eden Ersoy, yıl sonuna kadar deprem bölgesinde hasar alan yapıların büyük bir kısmının tamamlanacağını kaydetti.

İl Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı tarafından okunan duanın ardından kurdele kesildi.

Camide incelemede bulunan Ersoy, cemaatle akşam namazını kıldı, ardından vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Törene Vali Abdullah Küçük, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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