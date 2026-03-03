Haberler

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Adalet Bakanı Gürlek'i ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Adalet Bakanı Gürlek'i ağırladı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Nevşehir'de bir araya gelerek, Kapadokya'nın turizm vizyonu ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini görüştü.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir araya geldi.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlıkta gerçekleşen ziyarete ilişkin şu ifadeleri kullandı:

" Kapadokya'nın merkezi, güzel şehrimiz Nevşehir'in kültür ve turizm vizyonunu, memleketimizi daha ileriye taşıyacak projeler ve yatırımları konuştuk. Bakanlıklarımız arasındaki işbirliği başlıkları ile Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi ele aldığımız verimli bir görüşme oldu. Nazik ziyaretleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
