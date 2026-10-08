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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, Çin Büyükelçisi Xuebin'i Bakanlıkta ağırladı

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, Çin Büyükelçisi Xuebin'i Bakanlıkta ağırladı
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin ile bir araya geldi. Yazgı, görüşmede kültür ve iş birlikleriyle gelecek ortak çalışmaların değerlendirildiğini, kültür ve turizm ilişkilerini geliştirme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin ile bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Jiang Xuebin'i Bakanlığımızda ağırladık. Görüşmemizde Türkiye ile Çin arasındaki kültür ile mevcut iş birliklerini ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilebilecek ortak çalışmaları değerlendirdik. Kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan Türkiye ve Çin arasında kültür ve turizm alanındaki ilişkilerimizi daha da geliştirmek, karşılıklı etkileşimi ve iş birliğini güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nazik ziyaretleri için Sayın Büyükelçi Jiang Xuebin'e ve beraberindeki heyetine teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
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