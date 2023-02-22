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KÜLTÜR MERKEZİ, DEPREME DAYANIKSIZ OLDUĞU GEREKÇESİYLE KAPATILDI

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ÇANKIRI 100'üncü Yıl Kültür Merkezi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca depreme dayanıklı olmadığı gerekçesi ile kapatıldı.

ÇANKIRI 100'üncü Yıl Kültür Merkezi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca depreme dayanıklı olmadığı gerekçesi ile kapatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nce, 81 il valiliğine gönderilen yazıda 6 Mart 2007 tarihinden önce yapılmış binaların deprem dayanımının incelenerek gerekli tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi. Yazıda, "Yapılan incelemeler sonucunda depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen ve güçlendirmeye yönelik proje veya ihale süreçleri devam eden kültür merkezi hizmet binalarının can güvenliği bakımından kullanımının durdurulması gerekmektedir. Makamlarımızca uygun görüldüğü takdirde güçlendirmeye yönelik proje veya ihale süreçleri devam eden Muş Merkez Malazgirt Prof. Dr. Haluk Dursun, Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi, Zonguldak Atatürk Kültür Merkezi ve Çankırı 100'üncü Yıl Kültür Merkezi'nin kullanımı durdurulmuştur" denildi.

Bu kapsamda, Çankırı'da 23 Ağustos 1981'de hizmete açılan, 100'üncü Yıl Kültür Merkezi'ndeki etkinlikler iptal edildi. Binada bulunan Kültür ve Turizm Müdürlüğü hizmet birimleri, konferans salonları, sergi salonları, Nurettin Ok Halk Eğitim Merkezi, İl Halk Kütüphanesi'nin başka yerlere taşınması kararlaştırıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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