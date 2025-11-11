Haberler

Kulp'ta Viadük İnşaatında Çökme: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Muş yolu arasında inşaat halindeki viyadükte iskele çökmesi sonucu iki işçi hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olayla ilgili başlatılan adli soruşturma hakkında bilgi verdi.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Muş yolu arasında yapılan viyadük inşaatındaki iskelenin çökmesi sonucu hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı işçimize acil şifalar diliyorum. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 3 şüpheli gözaltına alınmıştır." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kulp-Muş kara yolunda, ilçenin Tepecik ve Karabulak mahalleleri arasında yapımı devam eden viyadükte beton dökülmesi sırasında iskele çökmesine ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

" Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Muş yolu arasında yapılan viyadük inşaatındaki iskelenin çökmesi sonucu hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı işçimize acil şifalar diliyorum. Yaşanan üzücü olay hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet verme' suçundan adli soruşturma başlatılmış olup, bir Cumhuriyet başsavcıvekili ve iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.

"Adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir"

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. Olayın nedeni ve sorumlu kişilerin tespitine yönelik olarak aralarında inşaat mühendisi, makine mühendisi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanının yer aldığı bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
