Haberler

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında "Kaptan Pengu ve Arkadaşları Müzikali" sahnelendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri kapsamında çocuklar için Kaptan Pengu ve Arkadaşları Müzikali sergilendi. Müzikal, çocuklar ve ailelerinin ilgisini çekti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında "Kaptan Pengu ve Arkadaşları Müzikali" sahnelendi.

Beştepe Millet Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen müzikal gösteri, çocuklar ve aileleri tarafından ilgiyle izlendi.

Sevilen karakterler Kaptan Pengu, Misket, Pelikan ve Mandalina'nın maceralarının sahneye taşındığı müzikalde çocuklar, şarkılar ve danslarla desteklenen gösteriye eşlik etti.

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında düzenlenen çocuklara yönelik tiyatro gösterileri, atölyeler ve çeşitli kültür sanat etkinlikleri ramazan boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek."

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu

Ülkenin kaderinin belirlendiği nokta 50 uçakla vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mide bulandıran olay! Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç

Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
Ünlüleri birbirine düşüren kavgaya Ebru Gündeş de girdi

Ve Ebru Gündeş de geldi! Kavgayı alevlendirecek sözler
Trump-Messi buluşmasında yeni detay! Kullanıcılar ikiye bölündü

Tartışma yaratan görüntü!
Mide bulandıran olay! Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç

Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç
İsrailli bakanın oğluna Hizbullah ateşi! Hastaneye kaldırıldı

İsrailli bakanın oğluna Hizbullah ateşi! Hastaneye kaldırıldı
İsrail ve ABD'nin ucuz kahramanlık hikayesi

Koca Amerika'nın medet umduğu şeye bakın