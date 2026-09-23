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Kulaklıkaya, New York'ta Bahreyn, Katar ve BM yetkilileriyle görüştü

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, BM 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta Bahreyn, Katar ve BM yetkilileriyle ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde Sudan ve Suriye'deki güncel gelişmeler ile ikili ve bölgesel meseleler ele alındı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, New York'ta Bahreyn, Katar ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri ile ayrı ayrı görüştü.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre Kulaklıkaya, BM 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta diplomatik temaslarda bulundu.

BM Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Pekka Haavisto ile bir araya gelen Kulaklıkaya, görüşmede Sudan'daki güncel gelişmeleri ele aldı.

Kulaklıkaya, Bahreyn Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdürü Şeyh Abdullah bin Ali Al Halife ile de ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri görüştü.

Katar Dışişleri Bakanlığında Devlet Bakanı Muhammed bin Abdülaziz el Huleyfi ile Kulaklıkaya arasındaki görüşmede de ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı.

Kulaklıkaya, BM Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Claudio Cordone ile görüşmesinde ise Suriye'deki güncel gelişmeleri ele aldı.

Kaynak: AA
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