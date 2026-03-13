Kulakları kesilen yavru köpeklerin 30-40 bin liraya satıldığını söyleyerek şikayetçi oldu

ANTALYA'da yaşam hakkı savunucuları, 26 günlük yavru köpeklerin anneden ayrılarak kulaklarının kesildiği ve 30-40 bin liraya satıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Yaşam hakkı savunucusu İbrahim Kaya, "26 günlük bir bebeğin sütten kesilerek, anneden ayrılması zaten büyük bir vahşet. Bu bebeklerin kulağını kesmek ayrı bir vahşet" dedi.

Antalya'da yaşam hakkı savunucuları, 26 günlük yavru köpeklerin annelerinden ayrılarak kulaklarının kesildiği ve yüksek fiyatlarla satılarak üretim yapıldığı iddiasıyla Kepez Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne şikayetçi oldu. Yaşam hakkı savunucusu İbrahim Kaya, Kepez ilçesinde bulunan Varsak Menderes Mahallesi'nden geçerken bir alanda iri cüsseli köpekler gördüğünü, dövüş köpeği olarak yetiştirildiklerinden şüphe ederek içeri girdiğinde üretim yapıldığını öğrendiğini söyledi. Kaya, "Yavruları sattıklarını beyan ettiler. Ellerinde yavru olmadığını söyledi ve diğer amcasının oğluna yönlendirdi" dedi. Kaya, telefonla iletişime geçtiği işletmeci H.A.'nın, satış yaptığı köpekler hakkında bilgi verdiğini, dilerse köpekleri yerinde görebileceğini söylediğini belirtti. Görüşme sonrası adrese gittiğini aktaran Kaya, içeride yaklaşık 20 köpek bulunduğunu, 6-7 yavrunun 26 günlük olduğunu kaydetti.

YAVRULARIN KULAKLARI KESİLMİŞ

Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yapılan düzenlemeyle evcil hayvan ticaretinin yasaklandığını hatırlatan Kaya, "Yavruların anneden ayrılarak satıldığını ve kulaklarının kesildiğini öğrendik. İşletmeci, 26 günlük yavruların 30 bin liradan, 40 günlük olanların 40 bin liradan satıldığını beyan etti. Köpeğin daha estetik ve vahşi bir görünüm kazanması, yasa dışı dövüşlerde rakiplerine kulaklarından yakalanmasını önlemek amacıyla kulakları kesiliyor" dedi.

'BÜYÜK BİR VAHŞET'

Yavruların kulak kesim işleminin veteriner hekim tarafından yapıldığını düşünmediklerini ifade eden Kaya, "26 günlük bir bebeğin sütten kesilerek, anneden ayrılması zaten büyük bir vahşet. Bu bebeklerin kulağını kesmek ayrı bir vahşet. Çünkü yavru köpeklere anestezi verilemiyor, verilirse karaciğeri olgunlaşmadığı için ölüyor. Bu kişiler anestezi vermeden bu hayvanların kulağını kesiyor. İşletme sahibine sorduğumuzda, 'Ben veteriner hekime para ödemiyorum, bütün aşılarını ben yapıyorum' dedi. Kulağını kesme konusunda açıkça 'Ben yapıyorum' demedi ama veteriner hekimin gelmediği bir ortamda kulağı kesik köpekler olduğu için bu işlemi de onun yaptığını düşünüyoruz. Ayrıca zaten bir veteriner hekim, 26 günlük bir köpeğin kulağını anestezi alamayacağı için kesmez" diye konuştu.

'ÇİĞ ETLE BESLİYOR'

Hayvanların durumundan bahseden Kaya, "Önlerinde çiğ et vardı. Yaklaşık 20 civarı hayvan vardı, 6-7 de yavru köpek vardı. Onlardan para kazandığı için iyi bakıyor köpeklerine ama çiğ etle besliyor. Çünkü dövüştürmek için kullanıyor bu hayvanları. Hayvanlar daha agresif olacağı için çiğ etle beslediğini gördüm" dedi.

'ŞAMPİYON KÖPEK' İDDİASI

Köpeklerin yavrularını tanıtırken 'Akdeniz şampiyonu', 'İç Anadolu şampiyonu' gibi ifadeler kullanıldığını aktaran Kaya, "Şampiyon denilen köpeklerin dövüşlerde derece aldığı anlaşılıyor. Köpek dövüşü yaptığını kabul etmiyor, zaten bu suç olduğu için herkese beyan edilecek bir konu değil. Ancak üretim için bu köpekleri kullanması, dövüş organizasyonlarıyla bağlantı şüphesini güçlendiriyor" dedi. Telefon görüşmelerinde dövüş organizasyonlarının 'güzellik yarışması' adı altında şifreli konuşulduğunu öne süren Kaya, konuyu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne bildirdiklerini aktardı. Kaya, işletme sahibinin sanal medya üzerinde bulunan paylaşımlarında 'Arena finalisti' yazarak üretim yaptığı yetişkin köpeklerin görsellerini paylaştığını da kaydetti.

