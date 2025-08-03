Kula'daki Kaza Sonrası Öztürk Çiftinin Cenazesi Defnedildi

Manisa'nın Kula ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilde ölen sürücü ve eşinin cenazeleri toprağa verildi.

Uşak-İzmir kara yolu Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda, dün yaşanan kazada ağır yaralanan ve kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitiren otomobilin sürücüsü Arif Öztürk (58) ve eşi Ayşe Öztürk'ün (59) cenazeleri, yakınları tarafından teslim alındı.

Süleyman Şah Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde taziyeleri kabul eden çiftin oğulları Ali Öztürk ve yakınlarının gözyaşı döktüğü görüldü.

İkindi vakti kılınan namazın ardından ölen Öztürk çiftinin cenazeleri, Kula Asri Mezarlığına defnedildi.

Yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışma anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan otobüs şoförü Ali G. de emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kazada ağır yaralanan otomobildeki Ayşe K'nin (51) ise kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza

Ali G. idaresindeki 07 CAF 757 plakalı yolcu otobüsü, dün Uşak-İzmir kara yolu Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda Arif Öztürk'ün kullandığı 45 U 3063 plakalı otomobille çarpışmıştı.

Yaralanan sürücü Arif Öztürk ile otomobildeki eşi Ayşe Öztürk ve Ayşe K, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, Arif ve Ayşe Öztürk çifti müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Otobüs şoförü Ali G. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.