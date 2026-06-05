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TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Manisa'nın Kula ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Yasin Ö. ağır yaralandı. Kazada otomobil metrelerce sürüklendi, sürücü sıkıştığı yerden itfaiye tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Yasin Ö. (20), ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Eşme Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, kavşaktan kara yoluna bağlanmak isteyen Yasin Ö. yönetimindeki 03 EZ 457 plakalı otomobil ile Uşak istikametine seyir halinde olan Murat B. (62) idaresindeki 45 G 80841 plakalı TIR çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle TIR'ın yan kısmına takılan otomobil, metrelerce sürüklendi. Kazada otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan ağır yaralı sürücü, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Yasin Ö., buradaki müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 kara yolunun Uşak istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

TIR sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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