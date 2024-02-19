Küfürlü şeriat paylaşımı yapan Feyza Altun hakkında soruşturma başlatıldı

Adı son dönemde Dilan Polat davasıyla gündeme gelen avukat Feyza Altun, paylaştığı Farsça şiire yapılan yoruma sinirlenerek skandal bir ifade kullandı. "Şeriate s......" paylaşımı yapan Altun'un mesajı sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşlerken, tepki mesajları sonrası "#feyzaaltuntutuklansın" etiketi Twitter'da TT oldu.

FEYZA ALTUN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Küfürlü şeriat paylaşımı sonrası harekete geçen Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Feyza Altun hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

"ŞERİAT BENİM İÇİN KADIN TAŞLAYAN TALİBAN AKLIDIR"

Sözlerine yönelik soruşturma başlatıldığını medyadan öğrendiğini belirten Feyza Altun, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "Şeriat benim için kadın taşlayan Taliban aklıdır. Bu ülke laik bir ülkedir. Şeriat bir din olgusu değil politik rejimdir. Dolayısıyla şeriate karşıyım sözlerimin de arkasındayım" dedi.