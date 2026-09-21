Kudüs Valiliği Bidu'da en az 53 Filistinlinin gözaltına alındığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saatte Kudüs'ün kuzeybatısındaki Bidu beldesinde yaklaşık 100 noktaya baskın yaptığını, Cenin yakınlarında ise "saldırı planladıkları" iddiasıyla iki Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu.

İsrail merkezli "Walla" internet sitesine göre İsrail ordusu, 20 Eylül akşamı başlayıp 21 Eylül akşamı biten Yahudilerin önemli dini günlerinden Yom Kippur süresince gerçekleştirdiği baskınlara ilişkin açıklama yaptı.

Kudüs'ün 11 kilometre kuzeybatısında bulunan Bidu'ya 100 baskın düzenlendiği, yaklaşık 100 binanın arandığı, 90 kişinin sorgulandığı ve bir av tüfeği bulunduğu ifade edildi.

İsrail güçlerinin ayrıca Bidu'da, Batı Şeria'nın orta kesiminde Filistin toprakları gasbedilerek kurulan Halamiş (Neve Tzuf) yerleşimi yakınlarında 20 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırının failine ait olduğu iddia edilen eve baskın yaptığı aktarıldı.

Evin yıkılması için ölçüm yapıldığı belirtildi.

Filistin'e bağlı Kudüs Valiliği ise yaptığı açıklamada, Halamiş yakınlarında bir İsraillinin öldüğü silahlı saldırının ardından Bidu'ya geniş çaplı baskın düzenleyen İsrail ordusunun en az 53 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu.

İsrail ordusu, dün, Halamiş yakınlarındaki silahlı saldırının failinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Açıklamada, saldırının ardından bölgeden kaçan kişinin yaralı halde Ramallah'taki bir hastanede bulunduğu belirtilmişti.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin yakınlarında yer alan Kabatiye beldesinde iki Filistinliyi "yakın zamanda saldırı düzenlemeyi planladıkları" iddiasıyla gözaltına aldığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA