Kudüs'te tehcir edilen Filistin köylerinin bitkilerini anlatan seramik sergisi açıldı

Güncelleme:
Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Su ile Kil Arasında Seramik Sergisi'nde, sanatçı Sundus er-Recebi'nin tehcir edilme sürecindeki Filistin köylerinde yetişen bitkileri resmettiği eserler sanatseverlerle buluştu. Sergi, ziyaretçilere bitkilerin kil üzerine yapılan kalıp çalışmalarını deneyimleme fırsatı sundu.

Kudüs'teki Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi'nde, tehcir edilmiş Filistin köylerinde yetişen bitkilerin yapraklarının işlendiği seramik sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen "Su ile Kil Arasında Seramik Sergisi"nde, sanatçı Sundus er-Recebi'nin tehcir edilen Filistin köylerinde yetişen bitkileri resmettiği eserler sanatseverlerle buluştu.

Sergide, zeytinden incire kadar tehcir edilmiş Filistin köylerinde bulunan çok sayıda bitkiye ait yaprakların, kil üzerine kalıpları çıkarıldıktan sonra suluboya tekniğiyle seramiğe işlendiği çalışmalar yer aldı.

Etkinlik kapsamında davetlilere, bitkilerin kil üzerine kalıplarının çıkarılması uygulamasını deneyimleme imkanı da sunuldu.

Kudüs Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ensar Fırat, sergiye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Her bitki kalıntısı, bir yerin hatırasını, bir toprağın öyküsünü ve oradan geçen bir yaşamın izlerini taşır." ifadelerini kullandı.

Fırat, sergide, Kudüs'ün köylerinden toplanan ağaç dallarıyla kilin buluşturularak seramik eserler üretildiğini belirtti.

Sanatçı Sundus er-Recebi ise ıssızlığa gömülmüş Kudüs köylerinde yetişen bitkileri sanat yoluyla ölümsüzleştirmeyi amaçladığını ifade etti.

Recebi, seramiğe işlenen yaprak desenlerinin ataları tarafından dikilen ağaçlara ait olduğunu belirterek, bu yolla geçmişle bağları güçlendirmek istediğini kaydetti.

