Kudüs Latin Patrikhanesi Piskoposu: "İsrail askerinin İsa heykelini kırması utanç verici ve rezil bir eylem"

Kudüs Latin Patrikhanesi Genel Vekili Piskopos William Şomali, Lübnan'ın güneyindeki Deyr Seryan beldesinde bir İsrail askerinin İsa heykelini parçalamasına tepki göstererek olayı "utanç verici ve rezil bir eylem" şeklinde niteledi.

Kudüs Latin Patrikhanesi Genel Vekili Piskopos William Şomali, Lübnan'ın güneyindeki Deyr Seryan beldesinde bir İsrail askerinin İsa heykelini parçalamasına tepki göstererek olayı "utanç verici ve rezil bir eylem" şeklinde niteledi.

İsrail askerinin Hristiyan inancında kutsal kabul edilen çarmıha gerilmiş İsa heykelini parçalamasına Hristiyan alemi ve dini temsilcilerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Kudüs Latin Patrikhanesi Genel Vekili Piskopos William Şomali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail askerinin İsa heykelini kırması utanç verici ve rezil bir eylem." diyerek tepki gösterdi.

İsrail askerinin söz konusu eyleminin "uluslararası ve insani hukukun ihlali ve dinlere saygısızlığın kanıtı" olduğunu vurgulayan Şomali, "Şahit olduğumuz şey, dinlere karşı bir saygısızlıktır, kesinlikle kabul edilemez ve hoş görülemez." ifadelerini kullandı.

Piskopos Şomali, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun söz konusu eylemi kınadığı açıklamasına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Benim için şahsen, Lübnan'da masum sivillerin ve çocukların öldürülmesi çok daha ciddi bir olaydır. Haçın yıkılması Lübnan'daki tek trajedi değil bu savaşın sonucu olarak her gün masum kurbanlar ölüyor ve bu savaş sona ermeli."

Lübnan'ın güneyinde, sınıra 5-6 kilometre uzaklıktaki Deyr Seryan beldesinde, 19 Nisan'da bir İsrail askerinin Hazreti İsa heykelini baltayla kırdığını gösteren fotoğraf sosyal medyada paylaşılmıştı.

Olayın ne zaman gerçekleştiğine dair bilgi verilmezken söz konusu fotoğraf büyük tepki çekmişti.

İsrail ordusu, fotoğrafın gerçek olduğunu kabul ederek, olaya karışanlar hakkında işlem başlatılacağını bildirmiş; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, suçlunun en sert şekilde disiplin cezasına çarptırılacağını söylemişti.

Kaynak: AA
Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Ön protokol bile yapıldı

Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Ön protokol bile yapıldı
Adım adım takip edip binada taciz etti! Kadının çığlıkları apartmanı inletti

Adım adım takip edip taciz etti! Kadının çığlıkları binayı inletti
Görüntüler ortaya çıktı! Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş

Okul saldırganı katliam öncesinde annesiyle güzellik merkezine gitmiş
Biricik Suden tepki çeken okul saldırısı sözleri sonrası ilk kez konuştu

Tepki çeken okul saldırısı sözleri sonrası ilk kez konuştu
Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Ön protokol bile yapıldı

Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Ön protokol bile yapıldı
Okul saldırıları sonrası kahreden görüntü! Defterlerden kendine 'çelik yelek' yaptı

Okul saldırıları sonrası kahreden görüntü! Öğrenci böyle önlem aldı
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'le ilgili yeni gelişme