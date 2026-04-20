Haberler

Kudüs Latin Patrikhanesi: İsrail askerinin İsa heykelini parçalaması aşağılayıcı ve onur kırıcı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kudüs Latin Patrikhanesi, İsrail askerinin Deyr Seryan'da Hazreti İsa heykelini parçalamasını kınayarak, bu eylemin kasıtlı bir saygısızlık olduğunu ve dünya genelindeki milyonlarca inanç sahibi için saldırgan bir tutum sergilediğini belirtti. İsrail hükümetinden ise eylemin sorumlularının cezalandırılmasını talep etti.

Kudüs Latin Patrikhanesi, Lübnan'ın güneyinde İsrail işgali altındaki beldelerden Deyr Seryan'da bir İsrail askerinin Hazreti İsa heykelini parçalamasını "aşağılayıcı ve onur kırıcı" olarak nitelendirdi.

Kudüs Latin Patrikhanesi Sözcüsü Farid Jubran, İsrail merkezli Ynet sitesine yaptığı açıklamada, İsrail askerinin Hazreti İsa heykelini parçalamasının "aşağılayıcı ve onur kırıcı" olduğunu belirterek, "Bu sadece savaş zamanı yapılan bir eylem değil, kasıtlı olarak yapılmış bir saygısızlık." dedi.

Jubran, söz konusu eylemin saldırgan doğasına vurgu yaparak, sosyal medyadaki fotoğrafın yapay zeka ürünü olması için dua ettiğini ancak gerçek olduğunu öğrendiğinde şok geçirdiğini söyledi.

Eylemin duygusal etkisine işaret eden Jubran, dini bir sembolü parçalamanın dünya genelindeki milyonlarca kişiye yönelik saldırgan bir tutum olduğunu dile getirdi.

"Bu sadece savaş zamanı yapılan bir eylem değil, kasıtlı olarak yapılmış bir saygısızlık." değerlendirmesinde bulunan Jubran, benzer hadiselerin ileride tekrarlanmaması için İsrail hükümetinden suçluları uygun şekilde cezalandırmasını talep etti.

Lübnan'ın güneyinde, sınıra 5-6 kilometre uzaklıktaki Deyr Seryan beldesinde, dün bir İsrail askerinin Hazreti İsa heykelini baltayla kırdığını gösteren fotoğraf sosyal medyada paylaşılmıştı. Olayın ne zaman gerçekleştiğine dair bir bilgi paylaşılmazken, söz konusu fotoğraf büyük tepki çekmişti.

ABD merkezli X sosyal medya platformunun yapay zeka sohbet robotu Grok ise bir kullanıcının fotoğrafın gerçek olup olmadığıyla ilgili sorduğu bir soruya, fotoğrafın sahte olduğu cevabını verirken, İsrail ordusu fotoğrafı doğrulamıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Hristiyanlardan özür dilemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu hadise dolayısıyla üzüntü duyduğunu ve bu eylemi kınadığını kaydetmişti.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın

Savaşta benzeri görülmemiş hamle! Trump, İran'a çağrı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya'da 7.4'lük deprem sonrası ilk tsunami dalgası kıyı şeridine ulaştı

Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılan ülkede korkulan oldu
İstanbullular diken üstünde! Çam kese tırtılı böyle görüntülendi

İstanbullular diken üstünde! Şehir merkezinde böyle görüntülendi
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler

Kurtulmuş'un koltuğuna geçti, sözleri tüyleri diken diken etti
Sahilde Harry ve Meghan’ı takmayan kadın kahraman ilan edildi

Sahilde Harry ve Meghan’ı takmayan kadın kahraman ilan edildi
Japonya'da 7.4'lük deprem sonrası ilk tsunami dalgası kıyı şeridine ulaştı

Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılan ülkede korkulan oldu
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak

Memura güzel haber: Düzenleme kabul edildi, 247 bin TL ödeme yapılacak
İzmir'de genç doktorun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Genç doktorun yanarak can verdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı