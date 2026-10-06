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Küçükçekmece'de taksi şoförü ile kadın yolcular arasında 'yardım' tartışması! 'Ben nakliyeci değilim, taksiciyim'

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Küçükçekmece'de taksi şoförü ile kadın yolcular arasında 'yardım' tartışması! 'Ben nakliyeci değilim, taksiciyim'
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İstanbul Küçükçekmece'de bebek arabasıyla taksiye binmek isteyen 2 kadın, bagaja eşya yerleştirirken yardım etmediğini söyleyerek şoföre tepki gösterdi. Tartışma büyüyünce şoför yolcuları araçtan indirdi. Cep telefonu kamerasına yansıyan tartışmada sürücü, 'Ben nakliyeci değilim, taksiciyim' diye karşılık verdi.

  • İstanbul Küçükçekmece'de bebek arabasıyla taksiye binmek isteyen iki kadın yolcu ile taksi şoförü arasında bagaja eşya yerleştirme sırasında tartışma çıktı.
  • Tartışmanın büyümesi üzerine taksi şoförü yolcuları araçtan indirdi.
  • Taksi şoförü, yardım etmek zorunda olmadığını savunarak 'Ben nakliyeci değilim, taksiciyim' dedi.

İstanbul Küçükçekmece'de bebek arabasıyla taksiye binmek isteyen 2 kadın yolcu ile taksi şoförü arasında bagaja eşya yerleştirme sırasında 'yardım' tartışması çıktı. Şoförün yolcuları araçtan indirmesi sonrası devam eden tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

YARDIM ETMEDİĞİ İÇİN TEPKİ GÖSTERDİLER

Olay, öğle saatlerinde Halkalı'da meydana geldi. İddiaya göre, bebek arabasıyla taksiye binmek isteyen iki kadın yolcu, aracın bagajına eşyalarını yerleştirmekte zorlandı. Yolcular, kendilerine yardım etmediğini söyleyerek taksi şoförüne tepki gösterdi.

BEN NAKLİYECİ DEĞİLİM, TAKSİCİYİM

Şoför ile yolcular arasında çıkan tartışma, araç hareket ettikten kısa süre sonra da devam etti. Yolcular, sürücüye 'Bize neden yardım etmediniz?' diyerek tepki gösterdi. Sürücü ise yardım etmek zorunda olmadığını savundu. Tartışmanın büyümesi üzerine taksi sürücüsü, yolcuları kısa süre sonra araçtan indirdi. Araçtan indikten sonra da devam eden tartışmada yolculardan biri sürücüye, 'Bu insani bir şeydir' dedi. Sürücü ise 'Rica edeceksiniz o zaman. 2 tane koskoca kadınsınız, ben nakliyeci değilim, taksiciyim' şeklinde karşılık verdi. Taraflar arasındaki tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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