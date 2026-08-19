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Küçükçekmece'de kundaklama: Park halindeki 2 araç kül oldu

Küçükçekmece'de kundaklama: Park halindeki 2 araç kül oldu
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Küçükçekmece Halkalı Mahallesi'nde bir kişi park halindeki otomobili ateşe verdi. Alevler yanındaki minibüse de sıçradı; iki araç kullanılamaz hale geldi. Polis, kundakçıyı yakalamak için soruşturma başlattı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de park halindeki otomobilin kundaklanması sonucu çıkan yangın, yanındaki minibüse de sıçradı. Yangında 2 araç kullanılamaz hale gelirken, polis otomobili ateşe veren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 04.30 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki otomobilin yanına gelen şüpheli, aracı ateşe verdikten sonra olay yerinden kaçtı. Kısa sürede büyüyerek otomobili saran alevler, park halinde bulunan minibüse sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında 2 araç kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri otomobili kundaklayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

'OTOMOBİLİ KUNDAKLAMIŞLAR'

Erkan Mete, "Gece 04.45 sıralarında zil çaldı. Evimizin altındaki börekçi bize 'araçlar yanıyor' dedi. Koşarak geldik. Araç sahiplerine bilgi verdik. 'Herkes aracının başına geçsin' dedik. Bildiğimiz kadarıyla olay kundaklama. Otomobili kundaklamışlar. İlk başta minibüsümüz fazla zarar görmemişti. Başımızdan böyle bir şey geçti. Yapacak bir şey yok. Cana gelmesin. Otomobili kundaklıyorlar, otomobilden büyüyen alev minibüse sıçrıyor. 2 araç ta kullanılamaz hale geldi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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