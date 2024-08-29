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Küçükçekmece'de Metrobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Gencin Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı

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Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ferhat Uçar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra cenaze, Uçar'ın yakınlarına teslim edildi. Olayın ardından bir yakının sinir krizi geçirdiği görüldü.

Küçükçekmece'de iki metrobüsün çarpıştığı kazada hayatını kaybeden gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarpması sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ferhat Uçar'ın cenazesinin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Cenaze, Uçar'ın yakınlarınca teslim alındı.

Bu arada, otopsi işlemleri sürerken Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen Uçar'ın yakınlarından birinin sinir kriz geçirdiği görüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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