Küçükçekmece'de İnşaat Çalışmasında İstinat Duvarı Yıkıldı
Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde bir inşaatta istinat duvarının yıkılması sonucu, yanındaki 5 katlı bina zarar gördü. Olayın ardından bina tahliye edildi. Yetkililer, kazanın ardından olay yerinde inceleme ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin durumu kontrol altına almak için yoğun çaba göstermesi bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel