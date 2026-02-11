Haberler

Küçükçekmece'de İnşaat Çalışmasında İstinat Duvarı Yıkıldı

Küçükçekmece'de İnşaat Çalışmasında İstinat Duvarı Yıkıldı
Güncelleme:
Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde bir inşaatta istinat duvarının yıkılması sonucu, yanındaki 5 katlı bina zarar gördü. Olayın ardından bina tahliye edildi. Yetkililer, kazanın ardından olay yerinde inceleme ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin durumu kontrol altına almak için yoğun çaba göstermesi bekleniyor.

Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde inşaat çalışması sırasında istinat duvarı yıkıldı. İnşaatın yanında bulunan ve zarar gören 5 katlı bina tahliye edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

