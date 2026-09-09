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Küçükçekmece'de iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı

Küçükçekmece'de iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı
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Küçükçekmece'de iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli gözaltına alındı.

Sefaköy Mahallesi Halkalı Caddesi'nde bir şüpheli, pasaj içindeki iş yerine silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, şüpheliyi kullandığı silahla kısa sürede yakaladı.

Şüphelinin saldırının ardından pasajdan kaçtığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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