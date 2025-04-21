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Küçükçekmece'de İş Yerine Silahlı Saldırı

Küçükçekmece'de İş Yerine Silahlı Saldırı
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Küçükçekmece'de bir motosiklet tamirhanesine gelen kimliği belirsiz motosikletli iki şahıs, iş yerine silahla ateş açtı. Saldırıda yaralanan olmadı, ancak iş yeri ve park halindeki bir otomobil mermiden etkilendi. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Küçükçekmece'de kimliği belirsiz şüphelilerce iş yerine silahla ateş açıldı.

Sultanmurat Mahallesi Emsal Sokak'taki motosiklet tamirhanesine gelen kimliği belirsiz motosikletli 2 şüpheli, silahla 4 el ateş ettikten sonra kaçtı.

Saldırıda yaralanan olmazken, iş yeri ile sokakta park halinde bulunan bir otomobile mermi isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

İş yeri ve çevresinde inceleme yapan polis, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Aracına mermi isabet eden esnaf Zekeriya Karakılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde iş yerindeyken 4 el silah sesi duyduklarını belirterek, "Silah seslerini duyunca kendimizi yere attık. Sonra dışarıya çıktık. Önce kuru sıkı zannettik. Her taraf barut kokuyordu. Yandaki motosiklet tamircisinin kurşunlandığını gördük. Saldırganları göremedik. Sadece plakasız beyaz bir motosiklet olduğu ifade edildi." diye konuştu.

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Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
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