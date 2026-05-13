Küçükçekmece'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Küçükçekmece'de bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi ambulansta tedavi altına alındı.
Sultan Murad Mahallesi Sultan Murad Caddesi'ndeki 3 katlı binanın girişinde bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel