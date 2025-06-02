Küçükçekmece'de İnşaat Malzemesi Yüklü Tır Bina Girişine Çarptı

Küçükçekmece'de İnşaat Malzemesi Yüklü Tır Bina Girişine Çarptı
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Küçükçekmece'de inşaat malzemesi yüklü bir tır, kontrolünü kaybederek 2 katlı bir binaya çarptı. Kazada yaralanan olmadı, ancak binanın girişinde hasar oluştu. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Küçükçekmece'de inşaat malzemesi yüklü tırın çarptığı binanın girişinde hasar oluştu.

Tevfikbey Mahallesi Dördüncü Mutlu Sokak'ta yokuş aşağıya doğru ilerleyen inşaat malzemesi yüklü 34 EFS 131 plakalı tırın sürücüsü, aracın kontrolünü kaybetti.

Tır, 1. Çakır Sokak'taki 2 katlı binaya çarparak durabildi. Kazada, binanın girişindeki duvar ile demir sundurmada hasar oluştu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, ekipler tırın kaldırılması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Engin Zafer - Güncel
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