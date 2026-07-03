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Küçükçekmece'de bina bahçesinde göçme meydana geldi; 29 kişiyi itfaiye çıkardı

Küçükçekmece'de bina bahçesinde göçme meydana geldi; 29 kişiyi itfaiye çıkardı
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Küçükçekmece'de bir inşaatın temel kazısı sırasında bitişik binanın bahçesinde kısmi göçük oluştu. Giriş kapısının çökmesiyle mahsur kalan 29 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarılırken, 15 kişi otellere yerleştirildi. Olayda yaralanan olmadı.

Küçükçekmece'de bir inşaatın temel kazısı sırasında bitişiğindeki binanın bahçesinde kısmi göçük meydana geldi. Giriş kapısının bulunduğu alandaki çökme nedeniyle binada mahsur kalan 29 kişi itfaiye merdiveniyle tahliye edilirken, 15 kişi tedbir amaçlı otellere yerleştirildi.

Olay, bu sabah saat 04.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Bülbül Sokak'ta meydana geldi. İnşaatta sürdürülen temel çalışması sırasında, bitişikte bulunan 10 daireli binanın bahçe kısmında henüz belirlenemeyen nedenle kısmi göçük oluştu. Büyük gürültüyle meydana gelen göçüğün ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

MAHSUR KALAN 29 KİŞİ PENCERE VE BALKONDAN TAHLİYE EDİLDİ

Göçüğün binanın giriş kapısının bulunduğu bölümde meydana gelmesi nedeniyle bina sakinleri dışarı çıkamadı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri merdivenli araçla üst katlara ulaştı. Mahsur kalan 29 kişi pencereler ve balkonlar kullanılarak güvenli şekilde tahliye edildi. Olayda yaralanan olmazken, çöken alan havadan görüntülendi. Küçükçekmece Belediyesi teknik ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, kaymanın temel çalışmasının yapıldığı bölgede meydana geldiği, bitişikteki binada herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği belirtildi.

'15 KİŞİYİ OTELLERE YERLEŞTİRDİK'

Küçükçekmece Belediyesi Afet İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gökhan Aygün, kuyu temel çalışması sırasında dolgu alanında boşluk oluşması nedeniyle kaymanın yaşandığını belirterek, "Tedbir amacıyla binayı boşalttık. 29 vatandaşımızı güvenli şekilde tahliye ettik. Barınma talebinde bulunan 15 kişiyi otellere yerleştirdik. Yapılacak teknik incelemelerin ardından gerekli tedbirler alınacak. Binanın statik yapısında herhangi bir kayma ya da tehlike bulunmuyor. İnşaat firması da kaymanın yaşandığı alanda dolgu çalışması yaparak ilk önlemleri alacak. Yaralanan kimse yok" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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