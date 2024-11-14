Kaldırımda yürürken araba çarpan hemşire hayatını kaybetti

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Atakent Mahallesi Atatürk Caddesi'nde dün akşam otomobiliyle hızla ilerleyen E.S. (19), öndeki aracı sollamak isterken kontrolü kaybederek kaldırıma çıktı. Otomobil, bu esnada kaldırımda yürüyen Atakent 3. Etap Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yapan Şengül Ayyıldız'a (55) çarptı.

ŞENGÜL HEMŞİRE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hemşire Ayyıldız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayyıldız, buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ayyıldız'ın cenazesi bu akşam ilçedeki İstanbul Cemevi Eğitim ve Kültür Vakfı'nda düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere Tokat'a uğurlanacak.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Olay yerinde gözaltına alınan E.S. ise emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAZİYE MESAJI

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yayımladığı taziye mesajında, "Atakent 3. Etap Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yapan Şengül Ayyıldız vefat etmiştir. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.

'YERLER KAYGANDI'

Aracın kaldırıma çıkıp Ayyıldız'a çarptığını anlatan görgü şahidi Recep Gençay, "Akşam saatlerinde hafif yağmur yağdığı için yerler kaygandı. Bir sürücü önündeki arabayı solladıktan sonra kontrolü kaybedip kaldırıma çıkıp o sırada yürüyen hemşire hanıma çarptı. Kazadan sonra ilk müdahaleyi biz yaptık. Durumu ağırdı. Sağlık ekiplerine haber verdik. Hastaneye kaldırıldı." dedi.

O ANLAR KAMERADA

Dehşet verici anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Ayyıldız'a çarptığı anlar yer aldı.