Küçükçekmece'de Haraç İsteyen Şüpheli Kadın Tutuklandı

Küçükçekmece'de Haraç İsteyen Şüpheli Kadın Tutuklandı
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Küçükçekmece'de Haraç İsteyen Şüpheli Kadın Tutuklandı
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Küçükçekmece'de iş adamından haraç istemek ve aracını kurşunlamakla suçlanan şüpheli, kıyafet değiştirerek kadın kimliğiyle yakalandı. Olay ilgili yapılan soruşturmada güvenlik kameralarından tespit edilen şüpheli, gözaltına alındı ve tutuklandı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de iş adamı H.S.'den 'Babanın bize vergi borcu var' diyerek haraç isteyen daha sonra da aracını kurşunlayan şüpheli güvenlik kamera görüntüleri sayesinde yakalandı. Eşofmanlı şüpheli olayından ardından girdiği binada üstünü değiştirerek etek giyince kadın olduğu anlaşıldı. Kısa sürede yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Küçükçekmece, Kanarya Mahallesinde 27 Nisan'da iş adamı H.S.'ye ait otomobil, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşunlandı. Polis tarafından başlatılan soruşturmada saldırıdan önce iş adamının telefonuna yurt dışı numarasından atılan bir mesajla 'Babanın bize vergi borcu var' denilerek tehdit edildiği belirlendi.

ÖNCE ERKEK SANILDI

Gasp Büro Amirliği ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sırasında, olaydan sonra koşarak kaçmaya çalışan bir kişinin güvenlik kamera görüntüsüne ulaştı. Üzerinde eşofmanla mont bulunan ve erkek olduğu düşünülen şüpheli kamera görüntüleriyle takibe alındı. Sokak sokak kaçan şüpheli, kameraların görmediği yerde bir apartmanın giriş bölümüne girerek gözden kayboldu.

ÜZERİNİ DEĞİŞTİRİP MİNİ ETEK GİYİNCE KADIN OLDUĞU ANLAŞILDI

Kısa bir süre sonra binadan çıkan şüphelinin kadın olduğu ve kıyafetini değiştirerek mini etek giydiği belirlendi. Yapılan incelemede kıyafetini değiştiren kadının ayakkabılarının aynı olduğu tespit edildi. Sokakta kırmızı renkli bir otomobile binen şüpheli ortadan kayboldu.

KISA SÜREDE GÖZALTINA ALINDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin bindiği otomobilin korsan taksi olduğunu belirledi. Korsan taksinin şoförü, şüpheli kadını bıraktığı yeri polislere söyledi. Polis bu bölgede yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin kimliğini belirledi. Şüpheli E.T. polis tarafından gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

CEP TELEFONUNDA 'SENDE Mİ TETİKÇİ OLDUN' GİBİ MESAJLAR BULUNDU

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Ancak şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede tetikçi olduğunu gösteren bazı yazışmaların bulunduğu belirtildi. Şüphelinin telefonda konuştuğu kişinin attığı mesajlarda 'Sende mi tetikçi oldun' gibi ibareler bulunduğu öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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