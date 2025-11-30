Haberler

Küçükçekmece'de Doğuş Sitesi Yeniden İnşa Ediliyor

Küçükçekmece'de Doğuş Sitesi Yeniden İnşa Ediliyor
Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Küçükçekmece'deki Doğuş Sitesi'nin alan bazlı dönüşüm desteği ile yeniden inşa edileceğini açıkladı. Bakan, 'Doğuş Sitesi sakinleri artık korkuyla uyumayacak' dedi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Küçükçekmece'deki 8 bloklu Doğuş Sitesi'nin 'Yarısı Bizden Kampanyası'nın alan bazlı dönüşüm desteği ile yeniden inşa edileceğini belirterek, "Doğuş Sitesi sakinleri artık korkuyla uyumayacak" dedi.

Bakan Kurum, İstanbul Küçükçekmece'deki 8 bloklu Doğuş Sitesi'nin yıkım çalışmalarına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Doğuş Sitesi sakinleri artık korkuyla uyumayacak. Yarısı Bizden ile sağlam ve güvenli yuvaları için ilk adımı attık. Evlerimizi hiç vakit kaybetmeden tamamlayacağız" dedi.

1 MİLYON 875 BİN TL HİBE

Konuyla ilgili Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın İstanbul'da yürüttüğü Yarısı Bizden kampanyası ile kentin yapı stoku yenileniyor. Bugüne kadar 74 binden fazla bağımsız bölümün dönüşüm süreci Yarısı Bizden destekleriyle devam ediyor. Kampanyanın bina bazlı dönüşüm desteği kapsamında her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. Bu şekilde Bakanlığın her bir konut için sağladığı 1 milyon 875 bin TL'lik finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor. Alan bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde ise TOKİ veya Emlak Konut inşaatları üstleniyor. Bu modelde her bir hak sahibi için 875 bin TL'lik hibe desteği ve 125 bin TL'lik taşınma desteği sağlanıyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor, arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.

162 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YIKIMI TAMAMLANDI

İstanbul Küçükçekmece'deki 11 katlı 8 blokta oluşan Doğuş Sitesi de alan bazlı dönüşüm desteği ile yeniden inşa edilecek. İlk etapta 5 blokta bulunan 162 bağımsız bölümün yıkımı gerçekleştirildi. İnşaatları Emlak Konut'un üstlendiği proje 4 bin 752 metrekare alanda yürütülecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
