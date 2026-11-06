Küçükçekmece'de D-100'de yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

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Küçükçekmece'de seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kartaltepe Mahallesi D-100 kara yolunda seyir halinde olan 34 TC 9484 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu aracın çekilmesiyle normale döndü.

Kaynak: AA