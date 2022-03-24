Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı (3)

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece Adliyesi çıkışında bir davanın tarafları arasında adliye otoparkında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, 3 kişinin öldüğü, biri ağır 4 kişinin de yaralandığı belirlendi.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Olay yerine gelen polis ekipleri, havaya ateş açarak olaya müdahale etti. Olay yerinde bulunan 17 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

ÇATIŞMA ANI KAMERADA

Öte yandan olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, çeken kişinin çatışmaya girenlere "Kaç, kaç" demesi dikkat çekti.