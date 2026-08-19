Haberler

Küçükçekmece'de 4 Katlı Binada Yangın Panik Yarattı

Küçükçekmece'de 4 Katlı Binada Yangın Panik Yarattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 4 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Görgü tanıkları, binanın tamamen yanabileceğini ancak itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyük bir felaketin önlendiğini, ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.

KÜÇÜKÇEKMECE'de 4 katlı binadan yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Kanarya Mahallesi Yarasa Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı binadan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

'BİNA KOMPLE YANABİLİRDİ'

İtfaiye ekiplerine ihbarda bulunan Ziya Karagözoğlu, "Dışarıdan geliyordum. Yukarıdan gelirken alevler çıkıyordu. Çoluk çocuk herkes toplanmış ama kimse 'Şu itfaiyeyi bir çağıralım' demiyor. İtfaiyeyi çağırdım, 5-10 dakikada geldi ama gelene kadar alevler yükseldi, patlamalar oldu. İtfaiye yine de yetişti, söndürdüler. Arka taraf komple yandı, bina komple yanabilirdi. İtfaiye yetişti, söndürdüler" ifadelerini kullandı

'ÖLEN YA DA YARALANAN YOK'

Mahallede yaşayan Mesut Yıldırım, "15-20 dakika önce yangın çıktı mahallede. 10-15 dakika sürdü yangın. İtfaiye hemen geldi, çok fazla büyümeden, bir yere sıçramadan söndürdüler. Ölen ya da yaralanan yok" dedi.

'IZGARA FALAN YAKTILAR SANDIM'

Mahallede yaşayan Cengiz Töre, "Balkonda balkonda oturuyordum, binadan duman çıktığını gördüm. Normal ızgara falan yaktılar sandım. Sonra komşu kadın 'Yangın, itfaiye!' diye bağırınca o sırada ben de aradım. Yaralanan var mı, haberim yok" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı

ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
Zamanlama manidar! İsrail Genelkurmay Başkanı işgal altındaki Suriye topraklarında

Sınırımızda neler oluyor? İsrail'den gerginliği tırmandıracak hamle
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede

İşte "Kuytulcular"ın kayyum atanan 5 şirketi! Ünlü börekçi de listede
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üzerine kale direği devrilen minik çocuk hayatını kaybetti

Oynadığı oyun sonu oldu! Minik çocuk babasının gözü önünde can verdi
Trump durdurulmasını istemişti! İsrail'in Gazze saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

İsrail yine saldırdı! Fotoğraflara bakmaya yürek dayanmaz
Yaren doktor olacaktı! Onu hayattan koparan alkollü sürücüye verilen ceza vicdanları yaraladı

Alkollü sürücüye verilen ceza vicdanları yaraladı
Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma

14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
Richarlison Süper Lig devini bekliyor! Şampiyonlar Ligi faktörü devrede

Bu sene kıyamet kopacak! O da Süper Lig devine geliyor
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi

81 ile genelge gönderildi! Okula giderken artık önlük giyecekler

Türkiye’den kaçırırken yakalandılar! Yabancı uyruklu şahıslara 1,4 milyon TL ceza

Bunu da gördük! Türkiye'den kaçırırken suçüstü yakalandılar